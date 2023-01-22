Подмосковный водитель автобуса спас женщину и довез ее до больницы

В подмосковном Дмитрове водитель автобуса спас женщину и довез ее до больницы вместе с другими пассажирами. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «ЧП Дмитров».

По словам автора поста, женщина зашла в автобус и села на свободное место, затем повернулась к водителю и сказала, что плохо себя чувствует. Водитель проверил пульс, который почти не прощупывался, после чего сообщил остальным пассажирам о ситуации и с общего согласия повез ее в больницу.

Пользователи в комментариях восхитились поступком сотрудника городского транспорта. «Большое человеческое спасибо!», «По нашему времени это уже героизм. Человек старой закалки, большого сердца и души. Спасибо ему огромное!», «Герой», «Гордимся такими людьми! Спасибо за неравнодушие и поддержку, которая спасла жизнь человеку!» — написали юзеры в комментариях.

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