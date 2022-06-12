Водитель наехал на велосипедистов и погиб на месте в Подмосковье

Водитель за рулем автомобиля «Рено» не справился с управлением и совершил наезд на группу велосипедистов, после чего столкнулся с автомашиной «Мерседес» и погиб. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает пресс-служба МВД.

По информации источника, авария произошла 11 июня в 21:30 на третьем километре автодороги Луховицы — Дединово в районе населенного пункта Красная пойма. В результате происшествия водитель «Рено» погиб, и восемь человек, среди которых шестеро детей, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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