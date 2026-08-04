Водитель нашел в подмосковном автобусе черепаху. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Водитель рассказал, что вышел осматривать салон после рейса и увидел черепаху, ползающую на полу. «Я понимаю, что у меня шестой рабочий день сегодня, но я же не мог настолько поплыть», — пошутил о реакции на животное мужчина.

Он добавил, что один раз в Пушкине к нему в салон заходил еж. Черепаху же водитель забрал с собой «зарабатывать».

Ранее красноухую черепаху на самодельном поводке заметили в парке Яуза в Москве.