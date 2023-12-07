В Подмосковье вынесли приговор сбившему насмерть женщину с внучкой водителю

Виновника ДТП со смертью двух человек в Раменском приговорили к 10 годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года, сообщает прокуратура Московской области.

Евгений Аносов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном в состоянии опьянения.

Смертельный наезд на пожилую женщину и ее шестилетнюю внучку произошел в Раменском 2 ноября 2022 года. Установлено, что водитель автомобиля Renault был пьян.

Суд также постановил взыскать с Аносова в пользу потерпевшей стороны более трех миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее было опубликовано видео последствий массового ДТП из-за метели в Москве.