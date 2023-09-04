Стало известно о пострадавшем при пожаре на яхте на Клязьминском водохранилище

Известного яхтсмена Александра Тутука госпитализировали после пожара на яхте «Аллегра» на Клязьминском водохранилище в Подмосковье, сообщает «Подмосковье сегодня».

«Александр получил удар током. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в больницу», - пишет издание.

Призер чемпионатов России в дисциплине матч-рейс, кандидат в мастера спорта Александр Тутук работает инструктором в Морском центре ГБОУ ДПО «Московский центр "Патриот.Спорт"».

Ранее сообщалось о подробностях и причинах пожара на яхте «Аллегра» на Клязьминском водохранилище. Судно задело ЛЭП и загорелось.