10:37, 04 сентября 2023
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Стало известно о пострадавшем при пожаре на яхте на Клязьминском водохранилище
Известного яхтсмена госпитализировали после пожара на яхте в Подмосковье.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Известного яхтсмена Александра Тутука госпитализировали после пожара на яхте «Аллегра» на Клязьминском водохранилище в Подмосковье, сообщает «Подмосковье сегодня».
«Александр получил удар током. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в больницу», - пишет издание.
Призер чемпионатов России в дисциплине матч-рейс, кандидат в мастера спорта Александр Тутук работает инструктором в Морском центре ГБОУ ДПО «Московский центр "Патриот.Спорт"».
Ранее сообщалось о подробностях и причинах пожара на яхте «Аллегра» на Клязьминском водохранилище. Судно задело ЛЭП и загорелось.