05:36, 12 ноября 2022
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40-летняя Алена Водонаева опубликовала фото в купальнике
Фото: @alenavodonaeva
Фото в купальнике опубликовала 40-летняя телеведущая Алена Водонаева в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Звезда находится на турецком курорте Белек.
На снимке Водонаева позирует, сидя на лежаке пляжа пятизвездочной гостиницы. На звезде надето темно-зеленое бикини на завязках.
«Куколка», «Шикарная», «Красотка», — восхитились телеведущей фолловеры. Многие отметили, что Водонаева находится в отличной форме.
Ранее пользователи сети оценили фигуру певицы Глюкозы в купальнике. Знаменитость опубликовала серию фотографий у бассейна в Дубае.