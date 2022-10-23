Алену Водонаеву в прозрачном наряде сравнили с Малефисентой

Фото в прозрачном наряде опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Алена Водонаева. Пользователи сравнили ее в этом образе с известной сказочной протагонисткой Малефисентой.

«Вы точно душу дьяволу не продали за красоту», «Вы тут прямо Малефисента», «Какая красивая, Алена!», «Какой модный макияж! Супер!», «Бомбическая женщина», «Наконец-то получилось красиво. А то всегда похожа на Бабу Ягу», — написали юзеры в комментариях под постом звезды. В кадре Водонаева сидит, облокотившись на стул, и прикрывает грудь рукой.

«Рука испортила фото», — заметил один из фолловеров телеведущей. «Сильно нравится это фото. А руку не убирай. Пусть фантазия играет», — поделился мнением другой.

Ранее пользователи сети положительно отозвались о формах экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой в прозрачном наряде. Певица опубликовала в сети видеоролик с просьбой оценить ее внешность.