Вокалистка группы «А'Студио» высказалась об эмиграции из России

Об эмиграции из России высказалась в шоу блогера Карена Адамяна «Макарена» вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия. Она заявила об отсутствии сомнений относительно этого вопроса.

«У меня нет и никогда не было сомнений: я никуда не собираюсь уезжать. У каждого человека есть свой выбор. Поэтому тех, кто переехал, я не осуждаю», — сказала много лет проживающая в Московском регионе певица.

Топурия отметила, что с отъездом многих артистов у «А'Студио» стало больше работы, поэтому она теперь меньше времени может проводить с семьей.

Ранее воспоминаниями об эмиграции из России поделилась телеведущая Виктория Боня.