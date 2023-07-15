15:12, 15 июля 2023
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Вокалистка группы «А'Студио» высказалась об эмиграции из России
Певица Кети Топурия заявила об отсутствии сомнений относительно вопроса о переезде из России.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Об эмиграции из России высказалась в шоу блогера Карена Адамяна «Макарена» вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия. Она заявила об отсутствии сомнений относительно этого вопроса.
«У меня нет и никогда не было сомнений: я никуда не собираюсь уезжать. У каждого человека есть свой выбор. Поэтому тех, кто переехал, я не осуждаю», — сказала много лет проживающая в Московском регионе певица.
Топурия отметила, что с отъездом многих артистов у «А'Студио» стало больше работы, поэтому она теперь меньше времени может проводить с семьей.
Ранее воспоминаниями об эмиграции из России поделилась телеведущая Виктория Боня.