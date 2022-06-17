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Певица МакSим вспомнила о жизни на московском вокзале

Певица МакSим вспомнила о жизни на московском вокзале
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О жизни на Казанском вокзале после переезда в Москву в интервью «Москвич Mag» рассказала популярная российская певица МакSим (Марина Абросимова). В столицу она приехала для поступления в вуз.

«Папа повез меня к его сестре, чтобы я остановилась у нее в Дмитрове. На следующий день я убежала оттуда в Москву, не зная, что такое метро и как добраться обратно. В итоге в 2000 году так и осталась на Казанском вокзале и провела там неделю, пока на перроне не встретила знакомую девочку. Она предложила снимать комнату вместе, я согласилась», — вспомнила МакSим.

Тогда девушки поселились в квартире недалеко от станции метро «Новые Черемушки». Позже Абросимова переехала в аварийную квартиру в районе Царицыно. Увидев его директор певицы посоветовал ей купить «более серьезное жилье». Вскоре артистке удалось приобрести собственную светлую квартиру.

Ранее о жизни на Казанском вокзале рассказала актриса Ирина Безрукова. Ей пришлось две ночи провести на вокзале, где она умывалась и чистила зубы в общественном туалете. Спать она пыталась в тесном пластиковом кресле.

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