Волочкова обвинила руководство московского театра в халатности

Выступление в московском театре с участием балерины Анастасии Волочковой отменено по вине руководства площадки. Об этом сообщила сама танцовщица на своей странице в запрещенной в России соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

По словам Волочковой, спектакль отменили по техническим причинам. Она заверила, что купленные билеты действуют на следующее представление, о котором сообщат дополнительно. «Я вернулась из Питера и готова выйти на сцену, но из-за неподготовленности площадки и халатности дирекции и их непорядочного отношения — это осуществить невозможно», — обвинила руководство театра балерина.

«Может, это сообщение увидят достойные руководители ДК в Москве, которые небезразличны к таким красивым и светлым социальным проектам», — предположила танцовщица. Она написала, что будет благодарна, если такие люди найдутся и выйдут с ней на связь. Волочкова рассказала подписчикам, что своим представлением хотела «от чистого сердца» отвлечь зрителей от негативных переживаний.

Артистка также осветила ситуацию в своем Telegram-канале. Из ее поста следует, что представление должно было состояться 1 апреля в театрально-концертном зале «Академический».

Ранее на Волочкову подала в суд ее соседка по даче — экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская.