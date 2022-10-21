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13:58, 21 октября 2022
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Анастасия Волочкова сделала предложение уборщику

Анастасия Волочкова сделала предложение уборщику
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Предложение уборщику сделала балерина Анастасия Волочкова. Соответствующий пост с видео она опубликовала в личном Telegram-канале.

По словам знаменитости, она посмотрела шоу, в котором девушки сражаются за главного героя, притворяющегося криптомиллионером. «На самом деле он никакой не богач, а уборщик и мойщик остановок. Но какой он красавчик! Такой красавчик! Может, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение. Станьте моим уборщиком в доме», — обратилась к мужчине Волочкова.

Балерина заверила, что молодого человека ждет прекрасное будущее, а участницы шоу, которые не выбрали его, пожалеют.

Ранее Волочкова рассказала о принципах отношений с миллиардером Сулейманом Керимовым. По словам балерины, несмотря на то, что он миллиардер, она в жизни не попросила у него ни копейки.

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