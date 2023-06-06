Анастасия Волочкова отказалась от алкоголя
Балерина Волочкова заявила, что после отдыха на Мальдивах отказалась от алкоголя.
О полном отказе от алкоголя заявила в сторис в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) известная российская балерина Анастасия Волочкова.
На ролике артистка сидит на улице около своего дома с шоуменом Прохором Шаляпиным и ест клубнику. Тот берет берет бокал вина и сообщает, что его подруга решила отказаться от употребления спиртных напитков.
«Я после Мальдив приехала и решила, что пить теперь больше не буду, ни просекко, ничего», — подтвердила Волочкова.
После этого спортсменка отмечает, что они вместе с Шаляпиным очень хорошо смотрятся в кадре вместе. «Мы такая пара с тобой хорошая. Представляешь, у нас свадьба будет? Страна вообще перестанет жить и работать», — сказала она.
Ранее Волочкова во время отдыха на Мальдивах опубликовала серию откровенных снимков, в том числе фотографию топлес.