Анастасия Волочкова отказалась от алкоголя

«Я после Мальдив приехала и решила, что пить теперь больше не буду, ни просекко, ничего», — подтвердила Волочкова.

После этого спортсменка отмечает, что они вместе с Шаляпиным очень хорошо смотрятся в кадре вместе. «Мы такая пара с тобой хорошая. Представляешь, у нас свадьба будет? Страна вообще перестанет жить и работать», — сказала она.

Ранее Волочкова во время отдыха на Мальдивах опубликовала серию откровенных снимков, в том числе фотографию топлес.