Обвиненная в нудизме Анастасия Волочкова посмеялась над судебным иском соседей

Балерина Анастасия Волочкова, на которую на днях подали иск в суд с требованием запретить артистке ходить голой по своему подмосковному участку, посмеялась над соседями, обвинившими ее в нудизме, пишет KP.RU.

«Люди добрые. Многим, наверное, скучно. Вы сделали мой день! Мне сообщили, что моя соседка, которая летом, сидя в кустах на своем участке, сфотографировала меня писающей у моей елочки, за что на нее по статье 137 УК РФ за вторжение в частную жизнь, заведено уголовное дело, подала на меня в суд», — сказала артистка, отметив, что после этой новости не может прекратить смеяться и вытирать слезы от смеха руками.

Она добавила, что на своем участке вправе делать все, что ей захочется, так как это частная территория. По ее словам, там растут пятиметровые туи, которые загораживают обозревателям вид, однако это все равно не мешает любопытным соседям наблюдать за женщиной.

«Ну, если кому-то неймется и не дает покоя любопытство и люди готовы сидеть в засаде в кустах сутками и ждать, пока я разденусь — я не против, я не стеснительный человек и мне стесняться нечего», — говорит Волочкова, уточняя, что нет закона, запрещающего раздеваться на собственном участке.

Ранее соседи российской балерины Волочковой задумали запретить артистке ходить голой по ее подмосковному участку, направив иск в суд.