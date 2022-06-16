Люди
Вчера в 22:37
1 мин.

Волочкова сравнила себя с диснеевской принцессой

Волочкова сравнила себя с диснеевской принцессой
Фото: Telegram-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала снимки, на которых позирует в платье с корсетом и шлейфом нежно-розового цвета, в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В подписи к фото она сравнила себя со сказочной героиней.

«Я похожа на диснеевскую принцессу? Согласитесь, красивое платье?» — написала она. Знаменитая блондинка отметила, что ее другу, продюсеру Марату Халикову этот образ очень понравился.

Фолловеры Волочковой оставили под постом много восхищенных комментариев. В то же время немалое количество юзеров отметило, что для роли принцессы она не подходит по возрасту. «Диснеевские принцессы лет на 20 моложе», «Похожа, скорее, на мать принцессы», «Или на престарелую принцессу», — написали они.

Ранее Волочкова раскрыла источники доходов для «роскошной жизни». Она рассказала, что получает деньги от рекламных контрактов, съемок, телевидения.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.