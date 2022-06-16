Волочкова сравнила себя с диснеевской принцессой

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала снимки, на которых позирует в платье с корсетом и шлейфом нежно-розового цвета, в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В подписи к фото она сравнила себя со сказочной героиней.

«Я похожа на диснеевскую принцессу? Согласитесь, красивое платье?» — написала она. Знаменитая блондинка отметила, что ее другу, продюсеру Марату Халикову этот образ очень понравился.

Фолловеры Волочковой оставили под постом много восхищенных комментариев. В то же время немалое количество юзеров отметило, что для роли принцессы она не подходит по возрасту. «Диснеевские принцессы лет на 20 моложе», «Похожа, скорее, на мать принцессы», «Или на престарелую принцессу», — написали они.

Ранее Волочкова раскрыла источники доходов для «роскошной жизни». Она рассказала, что получает деньги от рекламных контрактов, съемок, телевидения.