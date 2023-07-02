Волочкова продемонстрировала шпагат на руках у двоих мужчин

Необычный шпагат продемонстрировала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Танцовщица показала свою фирменную растяжку, сев на руки певцу Прохору Шаляпину и бизнесмену Александру Гришину.

На кадре балерина позирует в розовом костюме, сев на шпагат на весу. По бокам от Волочковой стоят мужчины, поддерживающие ее за ноги. «Свидание на троих», — подписала звезда снимок.

Пост Волочковой вызвал смешанные чувства у подписчиков. «Это очень смешно», «Как пошло», «Интересно, о чем вы думаете, когда так себя ведете?» — написали они. Кто-то предположил, что провокационные снимки балерина выкладывает, чтобы «потроллить» комментаторов.

Ранее Волочкова опубликовала фото без одежды, снятое в бане. Звезда отдохнула в подмосковном парном комплексе и поделилась впечатлениями.