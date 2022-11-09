Люди
20:19, 09 ноября 2022
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Волочкова раскрыла личность «самого любимого» мужчины

Волочкова раскрыла личность «самого любимого» мужчины
Фото: council.gov.ru / Globallookpress.com

Личность «самого любимого» мужчины раскрыла в интервью «Пятому каналу» российская балерина Анастасия Волочкова. Знаменитость призналась в чувствах к миллиардеру Сулейману Керимову.

«Это мой самый любимый человек на земле. Единственный и неповторимый принц моей жизни. Я выходила из этих отношений, любя этого человека. Он мне, конечно, много зла сделал из мести. Но я оправдываю все его действия из-за большой любви», — сказала балерина.

Волочкова напомнила, что после разрыва отношений с Керимовым она лишилась работы в Большом театре, а также он через суд «отбирал подаренные квартиры и присылал страшные угрозы».

Ранее Волочкова рассказала о принципах отношений с Керимовым. По ее мнению, когда появляется финансовая зависимость, связь обречена на провал.

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