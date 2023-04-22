Волочкова продемонстрировала шпагат и развеселила пользователей сети

Шпагат в спортзале продемонстрировала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Фирменная поза танцовщицы развеселила пользователей сети.

На фото Волочкова позирует на тренажере для пресса, широко раздвинув ноги. «Это мой любимый тренажер, который я использую по своему назначению, поддерживая растяжку. А вам какой шпагат больше удается? Поперечный или продольный?» — обратилась звезда к подписчикам.

Любовь балерины к демонстрации растяжки рассмешили комментаторов. «Ну хоть здесь все стабильно», «Что, опять?» — написали они. Кто-то заявил, что однообразный контент Волочковой со шпагатом начал утомлять фолловеров.

Ранее Волочкова призналась в отсутствии врожденной растяжки и гибкости. По ее словам, всем, чего она достигла сейчас, она обязана своим труду и упорству.