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15:53, 15 января 2023
1 мин.

Волочкова опубликовала фотографию топлес

Волочкова опубликовала фотографию топлес
Фото: @volochkova_art

Фотографию топлес опубликовала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка выложила снимок, сделанный во время отдыха на Мальдивах.

На кадре Волочкова стоит спиной к фотографу. Балерина одета в ярко-желтые стринги, верха от купальника на ней нет. «Завидуйте молча», — подписала артистка снимок.

Откровенное фото звезды вызвало у пользователей сети неоднозначную реакцию. «А зачем это показывать?», «Чему завидовать?», «Вы о себе высокого мнения», — написали фолловеры.

Ранее фотографии Волочковой топлес рассмешили пользователей сети. Подписчики сравнили балерину с американской певицей Бритни Спирс.

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