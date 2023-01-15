Волочкова опубликовала фотографию топлес

Фотографию топлес опубликовала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка выложила снимок, сделанный во время отдыха на Мальдивах.

На кадре Волочкова стоит спиной к фотографу. Балерина одета в ярко-желтые стринги, верха от купальника на ней нет. «Завидуйте молча», — подписала артистка снимок.

Откровенное фото звезды вызвало у пользователей сети неоднозначную реакцию. «А зачем это показывать?», «Чему завидовать?», «Вы о себе высокого мнения», — написали фолловеры.

Ранее фотографии Волочковой топлес рассмешили пользователей сети. Подписчики сравнили балерину с американской певицей Бритни Спирс.