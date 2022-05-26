Волочкова решила отгородить дачный участок от шпионящих соседей

Балерина Анастасия Волочкова решила отгородить свой дачный участок в Подмосковье от соседей. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

К работам танцовщица привлекла свою подругу и ландшафтного дизайнера Елену. «(Она) помогла мне найти интересное решение, как огородиться от соседей, которые инкогнито и мерзко фотографировали меня на моем дачном участке, сидя в кустах», — рассказала Волочкова.

Как именно будет выглядеть защита от шпионящих соседей, балерина не сообщила. По ее словам, эта информация пока держится в секрете.

О своих планах по постройке изгороди Волочкова упоминала и ранее. До этого соседи подали на артистку иск в суд с требованием запретить ей ходить голой по своему дачному участку. Однако балерина считает, что на территории собственного дома она может делать что угодно.