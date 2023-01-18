Волочкова в фирменной позе дотянулась до противоположных бортов бассейна

Балерина Анастасия Волочкова села в поперечный шпагат и в своей фирменной позе дотянулась до противоположных бортов бассейна. Соответствующую фотографию она опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость появилась перед подписчиками в золотистом бикини и с букетом цветов в руке. Она позировала, растянув шпагат над водой между бортами бассейна. Рядом на деревянном плоту был сервирован завтрак.

«По-моему, или она над всеми издевается, или от безделья дурью мается», «Купальники надо по размеру выбирать, а то получается порнография», «У вас там расцвело все», «Странный выбор для расположения букета. Зачем такие фото делать?», «Как обычно, в своей любимой позе», — оставили комментарии пользователи сети.

Ранее фотографии Волочковой топлес рассмешили пользователей сети.