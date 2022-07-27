Волочкова сообщила о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем сообщила балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По словам танцовщицы, многолетние занятия спортом сказались на состоянии ее спины.

«Грыж у меня нет, но есть изменения в позвоночнике по причине большой физической нагрузки», — написала Волочкова в соцсетях. Она рассказала, что ходит к целителю, имеющему патент на лечение межпозвоночных грыж.

Ранее балерина вывела формулу для сохранения стройной фигуры. Волочкова отметила, что поддерживать форму можно с помощью особого питания.