Россияне раскритиковали фигуру Анастасии Волочковой в бикини

Фотографией из бани поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), балерина Анастасия Волочкова.

На снимке знаменитость позирует в бане. Она надела черное бикини и тапочки с цветами, волосы уложила назад и отказалась от макияжа.

«Как стиральная доска», «Фигуры нет от слова совсем», «Одни кости остались», «Чем старше она становится, тем меньше ее трусы», «Лицо синего цвета приклеено к телу мужика», «Вагонка из досок прогнулась от "жары"», «Кости и кожа теперь в моде?», «Суповой набор», — написали пользователи сети.

«Как всегда огонь. Фигура прекрасная», «Красивая, изящная», «Красиво, свежо», «Пресс огонь», «Вы красавица», — отозвались поклонники.

Ранее Анастасия Волочкова примерила свадебное платье.