Доктор Мясников показал «волшебное» упражнение для всего тела
Врач Мясников показал на видео упражнение для всего тела со специальным роликом.
«Волшебное» упражнение для всего тела со специальным роликом показал на видео в своем Telegram-канале врач-терапевт Александр Мясников.
«Волшебное упражнение — ролик!» — подписал он публикацию.
Он описал несколько вариантов использования этого спортивного инвентаря. Первый — стоять на коленях и опираться на ролик, стараясь немного прокатать его на себя и от себя. Второй вариант — делать упражнение с колен, ложась полностью на пол в точке максимального растяжения. Третий — выполнять так же с колен, но не ложась и не касаясь пола, оставшись в планке.
Последние два варианта можно практиковать с прямых ног.
Ранее доктор Мясников назвал порядок действий при обнаружении межпозвоночной грыжи.