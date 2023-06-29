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11:16, 29 июня 2023
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Доктор Мясников показал «волшебное» упражнение для всего тела

Врач Мясников показал на видео упражнение для всего тела со специальным роликом.

Доктор Мясников показал «волшебное» упражнение для всего тела
Кадр: Telegram-канал «ДОКТОР МЯСНИКОВ»

«Волшебное» упражнение для всего тела со специальным роликом показал на видео в своем Telegram-канале врач-терапевт Александр Мясников.

«Волшебное упражнение — ролик!» — подписал он публикацию.

Он описал несколько вариантов использования этого спортивного инвентаря. Первый — стоять на коленях и опираться на ролик, стараясь немного прокатать его на себя и от себя. Второй вариант — делать упражнение с колен, ложась полностью на пол в точке максимального растяжения. Третий — выполнять так же с колен, но не ложась и не касаясь пола, оставшись в планке.

Последние два варианта можно практиковать с прямых ног.

Ранее доктор Мясников назвал порядок действий при обнаружении межпозвоночной грыжи.