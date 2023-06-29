Доктор Мясников показал «волшебное» упражнение для всего тела

Он описал несколько вариантов использования этого спортивного инвентаря. Первый — стоять на коленях и опираться на ролик, стараясь немного прокатать его на себя и от себя. Второй вариант — делать упражнение с колен, ложась полностью на пол в точке максимального растяжения. Третий — выполнять так же с колен, но не ложась и не касаясь пола, оставшись в планке.

Последние два варианта можно практиковать с прямых ног.

Ранее доктор Мясников назвал порядок действий при обнаружении межпозвоночной грыжи.