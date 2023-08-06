Вооруженный пистолетом преступник ограбил офис в Москве и попал на видео
Вооруженный пистолетом преступник ограбил офис микрокредитной организации в Москве.
Вооруженный пистолетом преступник ограбил офис микрокредитной организации в Москве. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, 46-летний мужчина пришел в офис на Рязанском проспекте и, угрожая сотрудницам пистолетом, потребовал отдать ему все денежные средства. В результате женщины передали нападавшему 19,5 тысячи рублей, после чего он скрылся с места преступления.
Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении. На допросе задержанный признался, что пошел на преступление из-за больших долгов.
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