Вооруженный пистолетом преступник ограбил офис в Москве и попал на видео

Вооруженный пистолетом преступник ограбил офис микрокредитной организации в Москве. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 46-летний мужчина пришел в офис на Рязанском проспекте и, угрожая сотрудницам пистолетом, потребовал отдать ему все денежные средства. В результате женщины передали нападавшему 19,5 тысячи рублей, после чего он скрылся с места преступления.