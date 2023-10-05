Раскрыт процент воспитанных без участия отца москвичей

Процент воспитанных без участия отца москвичей раскрыт в опросе «Мосленты». Более трети респондентов признались, что в их семье отцы совсем не уделяли им внимание.

За вариант «отец вообще не занимался моим воспитанием» проголосовали 34 процента. Однако почти столько же людей (31 процент) заявили, что в детстве им в равной степени уделяли внимание оба родителя. Только девять процентов опрошенных сообщили, что отец занимался ими больше, чем мать.

Кроме того, 12 процентов опрошенных уточнили, что отцы проводили с ним время только по выходным. Еще 14 процентов рассказали, что с отцами их связывают непростые отношения.

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