Россиянка поделилась воспоминаниями о жизни в маленьком советском городе

О жизни в маленьком городе Подмосковья — Ивантеевке — во времена СССР «Мосленте» рассказала местная жительница, 61-летняя Ирина. До восьми лет она жила в коммунальной квартире с родителями, после чего семья переехала в центр города, в отдельную квартиру, где первое время не было ни света, ни газа.

Особенно она выделила работу фабрики всесоюзного значения «Ивантеевский трикотаж» и ивантеевской школы №1, которых сейчас уже нет. По словам россиянки, она всегда покупала на фабрике вещи местного производства, пока это было возможно.

«Очень жаль, что город утратил и еще один исторически значимый объект — школу №1, где я училась. Построенное в 1912 году здание не дожило до ста лет совсем немного — в 2011-м его снесли. На мой взгляд, можно было сохранить объект как памятник, как комплекс дореволюционной школы, где, помимо самого учебного здания, был учительский дом», — сказала она.

Также собеседница «Мосленты» вспомнила о сложностях транспортной доступности. По ее словам, автобусы из Ивантеевки в Москву ходили редко и шли до конечного пункта слишком долго. Из-за этого горожанам было удобнее ездить на электричках, у которых тоже были минусы — их часто отменяли и переносили.

В наши дни, по ее словам, подмосковный город ничем не уступает Москве. «Единственное, это отсутствие большого количества музеев и театров. Если бы они тут были, я точно посещала бы их чаще», — резюмировала она.

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