Известный регги-музыкант из Москвы поделился воспоминаниями о работе врачом

Воспоминаниями о работе врачом поделился в интервью «Москвич Mag» известный регги-музыкант из Москвы, актер и основатель одной из первых регги-групп в стране Jah Division Герберт Моралес. Он вспомнил, что в молодости решил связать жизнь с медициной по примеру своего прапрапрадеда, известного врача-терапевта и основателя московской клинической школы Григория Захарьина.

«Учился я в медицинском училище, потому что мама очень хотела, чтобы я стал медиком, как наш великий предок. Я пошел в медицину, очень старался и поработал я много в разных медицинских учреждениях: и в офтальмологии, и в хирургии, и в реанимации», — рассказал он.

По словам артист, эта работа давалась ему нелегко — он переживал об умерших пациентах и стал совершенно иначе относиться к жизни. А когда больше не смог выносить скопившихся от тяжелой работы эмоций, то решил получить второе образование — стать преподавателем игры на гитаре. Несмотря на это, музыкант признается, что проведенное в мединституте время он вспоминает с улыбкой.

«В то время для меня было открытием не только медицина, а обязательное "пьение" пива или водки и пение песен в белых халатах где-нибудь в виварии. Первую рок-песню я услышал в медучилище. У нас учился Евгений Маргулис, басист "Машины времени" — для нас это было невероятно: к нам спустился сам Бог, особенно когда Женя так же стал ходить в белой шапочке», — поделился воспоминаниями Моралес.

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