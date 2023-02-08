Воспоминания Ивана Урганта о матери тронули пользователей сети

Воспоминаниями о матери, советской и российской актрисе Валерии Киселевой, поделился телеведущий и актер Иван Ургант в день ее рождения — 7 февраля. Тронувший пользователей сети пост шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Моя мама была актрисой. Она совершенно беззаветно любила свою профессию, театр, коллег. Всем звонила, поздравляла, помогала, утешала и лечила. У нее, например, не были проколоты уши. И еще она не ругалась. Совсем. Ни одного не то что матерного, вообще ни одного плохого слова не произнесла», — написал Ургант.

Артист рассказал, как восемь лет назад после похорон матери узнал, что его жена Наталья ждет ребенка. Новорожденную девочку назвали в честь бабушки.

«Так появилась еще одна Валерия Ивановна. Которая три дня назад проколола уши, иногда кричит ''Жопа!'' и начинает страшно хохотать… Но я все равно вижу в ней маму», — рассказал Ургант.

Комментаторы эмоционально отреагировали на пост шоумена. «До слез каждое слово», «Прекрасная семья у вас», «Мы вас очень любим», — написали фолловеры. Кто-то отметил внешнее сходство Урганта с матерью.

Ранее Ургант поделился фотографией дочери Валерии в ее день рождения. Поклонники шоумена в комментариях отметили, что дочь очень похожа на него.