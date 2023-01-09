Россиянам дали рекомендации по восстановлению бюджета после праздников

Рекомендации по восстановлению бюджета после праздников дала россиянам доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мери Валишвили. В интервью агентству новостей «Москва» в первую очередь она порекомендовала отказаться от стритфуда.

«По статистике наибольшая доля трат приходится на покупку продуктов питания. И отказаться от этой статьи расходов невозможно, но нужно оптимизировать траты. Необходимо оценить запасы продуктов с длительным сроком хранения и закупать по мере необходимости. Если вы привыкли обедать в кафе около работы, возможно в январе правильнее будет взять домашнюю еду с собой», — порекомендовала она, указав, что наценка на стритфуд, как правило, составляет от 200 до 300 процентов.

Кроме того, восстановить семейный бюджет поможет «инвентаризация расходов» и отказ от необязательных покупок. Для этого Валишвили советует посещать супермаркеты у дома и обходить стороной крупные торговые центры, чтобы случайно не купить лишнего.

Отказ от поездок на личном транспорте, платных подписок на различных сервисах и дорогостоящих развлечений, по ее словам, также поспособствует сохранению финансов в январе.

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