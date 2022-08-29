Вован из «Реальных пацанов» выступил с оркестром у Большого театра

На кадрах видно, как артист под аккомпанемент оркестра исполняет припев из саундтрека к сериалу: «Зацени, здесь реальные пацаны // За моральное здоровье нации». И Селиванов, и музыканты одеты в спортивные костюмы.

Роль типичного обитателя российской глубинки в сериале «Реальные пацаны» принесла Селиванову известность. Актер исполнил роль одного из главных героев — Вована, лучшего друга Коляна и Антохи, которых сыграли актеры Николай Наумов и Антон Богданов соответственно.

Ранее пользователей сети восхитило выступление клоуна в вагоне московского метро. На появившихся в сети кадрах видно, как человек с раскрашенным лицом создал из воздушных шариков фигуру самолета, после чего вручил ее мальчику.