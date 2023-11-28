13:03, 28 ноября 2023
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Возлюбленная Тимати снялась без косметики и фильтров
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала лицо без макияжа и фильтров.
Кадр: @halfbloodval
Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала лицо без макияжа и фильтров. Фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На снимке Иванова позирует в ванной комнате с распущенными волосами. Она отметила, что крайне редко использует тональный крем. «Иногда пользуюсь консилером, но только если появляются прыщички или покраснения», — добавила девушка музыканта.
Ранее Иванова опубликовала видео топлес.