Возлюбленная Тимати снялась без косметики и фильтров

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала лицо без макияжа и фильтров. Фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке Иванова позирует в ванной комнате с распущенными волосами. Она отметила, что крайне редко использует тональный крем. «Иногда пользуюсь консилером, но только если появляются прыщички или покраснения», — добавила девушка музыканта.

Ранее Иванова опубликовала видео топлес.