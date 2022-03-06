Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний

В некоторых случаях у владельцев компаний появляется возможность снизить зарплату сотрудникам. Тонкости закона в беседе с «Известиями» раскрыла юрист, основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова.

Эксперт пояснила, что по правилам размер выплат может быть снижен из-за форс-мажорных обстоятельств, напрямую затрагивающих рабочий процесс. «Кроме того, есть обстоятельства, при которых работодатель может сократить количество рабочих мест — это может быть обусловлено техническими, технологическими и организационными факторами. При этом работодатель будет обязан уведомить о сложившейся ситуации работника минимум за два месяца до сокращения», — отметила Гукова.

Юрист уточнила, что работник, уволившийся из-за сокращения зарплаты, имеет право на выходное пособие. При сокращении рабочих мест сотрудника должны предупредить за два месяца.

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