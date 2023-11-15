Раскрыт возможный покупатель замка Пугачевой в Подмосковье

Желание купить замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь выразил ее знакомый, бизнесмен и риелтор Андрей Ковалев. Об этом он заявил в беседе с KP.RU.

Ковалев отметил, что готов приобрести особняк «просто на всякий случай, чтобы был». По словам риелтора, супруг Пугачевой, юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) вложил в строительство особняка миллиард рублей. Ковалев же при этом готов отдать за лот всего 150 миллионов рублей.

«Есть разные виды оценки собственности. Первая — стоимость строительства. Такой дом, как у Галкина, сейчас можно построить за 345 миллионов рублей. Плюс стоимость земли — 50 миллионов рублей за гектар. Получается — 400 миллионов рублей. Вторая оценка собственности — по доходности, сколько будущий владелец может на замке заработать. Я могу этот замок под свадьбы сдавать, но тогда дом надо перестраивать, потому что большого зала на 500-600 человек там нет», — пояснил бизнесмен.

В новом доме Ковалев планирует разместить коллекцию рыцарских доспехов и живописи на время реставрации собственной усадьбы «Гребнево». Он отметил, что звездная чета пока не отреагировала на его предложение.

Ранее вернувшаяся в Россию певица Пугачева была замечена у своего замка в Подмосковье. Артистка ненадолго приезжала в страну, чтобы составить дополнительное завещание и забрать некоторые документы.