Врач перечислила причины возникновения мигрени

Основные причины возникновения мигрени назвала в своем Telegram-канале известная акушер-гинеколог Екатерина Волкова. Одна из них — дефициты: железа, витаминов группы В или магния.

Кроме того, мигрень может возникать при нарушении детоксикационной функции печени, застое желчи, которые приводят к накоплению в организме аммиака, отравляющего нервную систему. Избыток и недостаток сна, чрезмерное потребление алкоголя, конец менструального цикла также могут спровоцировать приступ, добавила эксперт. В последнем случае это объясняется падением уровня эстрадиола перед менструацией.

Ранее пульмонолог Абакумов назвал основными триггерами мигрени стресс и нарушение сна.