Россияне обсудили возраст своих плюшевых медведей из детства

Возраст своих плюшевых медведей из детства обсудили россияне в группе «Мы из СССР» социальной сети «ВКонтакте». Юзеры отметили, что эти игрушки были очень качественными и у многих остались до сих пор.

«Такого медвежонка подарили моей маме на 18-летие. 1 января 1957 года. Мишке сейчас 66 лет. Живет у моей младшей дочери», — написала автор поста, показав подписчикам фотографию игрушки.

«Мне бабушка подарила такого мишку на день рождения, когда мне исполнилось три года. До сих пор живет у меня. Сейчас ему 55 лет», «Мне подарили Мишу в годик. Я его никогда никому не отдам. Он видел мои победы и поражения в жизни», «Моему плюшевому другу 40 лет», «У меня тоже есть Миша. Он мой ровесник. Мне 59 лет», «У нас вообще старик — 80 лет. Интересно, стольник справит?», «Моему медведю 65», — рассказали свои истории россияне. Кто-то подчеркнул, что речь идет о твердых игрушках, плотно набитых опилками.

Ранее россияне назвали самую популярную игрушку советских малышей. Пользователи согласились с автором публикации и отметили, что юла действительно была практически у каждого ребенка в СССР.