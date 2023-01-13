Врач дал советы по возвращению к тренировкам после длительного перерыва

Советы по возвращению к тренировкам после связанного с новогодними каникулами длительного перерыва дал врач по спортивной медицине, заведующий организационно-методическим отделом Департамента здравоохранения столицы Николай Бувалин.

«Не вините себя за то, что не занимались спортом, много ели и вели пассивный образ жизни, а сохраняйте позитивный настрой», — призвал он.

Специалист порекомендовал проконсультироваться с врачом на наличие противопоказаний и оценки физических возможностей своего организма. Перед тренировками нужно обязательно проводить десятиминутную разминку на подготовку мышц и суставов, подчеркнул он.

«Основная часть тренировки может длиться не час-полтора, а 20-30 минут. В конце делайте пару упражнений с пониженной нагрузкой для восстановления дыхания», — посоветовал Бувалин.

По словам эксперта, нужно ставить перед собой реалистичные цели и следовать плану. «Например, сбросить за месяц полкилограмма-килограмм, не больше. Выполненная задача вызовет не только положительные эмоции, но и придаст дополнительную мотивацию», — заявил он.

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