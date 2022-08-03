Стало известно о возвращении Софии Ротару в Россию

Стало известно, что популярная певица София Ротару может вернуться в Россию. Об этом PROZVEZD рассказала участница телешоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

«София Ротару — одна из немногих украинских артистов, кто вернется в Россию с концертами», — заявила Ахметжанова. По ее словам, певица появится в Москве не раньше середины 2023-го года.

Сейчас о точном местонахождении Ротару неизвестно. Ранее российский продюсер и актер Леонид Дзюник заявил, что российско-украинская артистка проживает в США.