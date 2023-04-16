Синоптик заявил о возвращении тепла в Москву

О возвращении тепла в Москву заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В своем Telegram-канале он написал, что воздух в столице прогреется до 12-14 градусов в воскресенье, 16 апреля.

По области ожидается до 15 градусов тепла, без осадков. День будет маловетреным, с порывами максимум до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, что, по словам синоптик, выше нормы.

В понедельник, 17 апреля, воздух в столице прогреется уже до 16 градусов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд пообещал столичным жителям до 18 градусов тепла в понедельник, 17 апреля. Осадков не ожидается до середины следующей недели.