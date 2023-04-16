10:06, 16 апреля 2023
1 мин.
Синоптик заявил о возвращении тепла в Москву
Синоптик Леус: воздух в Москве прогреется до 14 градусов 16 апреля.
Фото: Aleksandr Popov / Unsplash
О возвращении тепла в Москву заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В своем Telegram-канале он написал, что воздух в столице прогреется до 12-14 градусов в воскресенье, 16 апреля.
По области ожидается до 15 градусов тепла, без осадков. День будет маловетреным, с порывами максимум до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, что, по словам синоптик, выше нормы.
В понедельник, 17 апреля, воздух в столице прогреется уже до 16 градусов.
Ранее синоптик Роман Вильфанд пообещал столичным жителям до 18 градусов тепла в понедельник, 17 апреля. Осадков не ожидается до середины следующей недели.