IT-эксперт предупредил об опасности VPN-сервисов

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предупредил россиян об опасности использования сервисов VPN. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

По словам IT-эксперта, бесплатные сервисы могут похищать личные данные пользователей, к примеру, логины и пароли. В подобной информации заинтересованы многие компании, подчеркнул Кашкин. «Бесплатный сервис должен монетизировать свою работу, и в данном случае обилие рекламных вставок при использовании— самый безобидный вариант», — объяснил он. Кроме того, если такая программа запрашивает доступ к фото или видео, доступ к сетям и так далее, то в большинстве случаев создатели получат доступ к данным устройства.

В случае с платным VPN пользователь тратит деньги, идущие на оплату сотрудникам компании и на технические расходы. Кашкин предупредил, что это не гарантирует полную безопасность, но снижает шанс стать жертвой киберпреступников.

Ранее хакер и специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин также предупредил россиян об опасности использования VPN на смартфонах.