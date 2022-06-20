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В Подмосковье нашли старейшего в России действующего врача

В Подмосковье нашли старейшего в России действующего врача
Кадр: Telegram-канал Mash

Старейшего в России действующего врача нашли в подмосковном Одинцове. По данным Mash, 91-летняя Людмила Ивановна Волкова работает педиатром в одном из местных детских садов.

«Надо быть оптимистом, надо плохое настроение оставлять за порогом, идти с улыбкой», — цитирует издание слова врача о своей работе.

Старейший в России доктор рассказала, что с 13 лет трудилась в тылу во время Великой Отечественной войны. В медицине она уже 65 лет и все еще не собирается выходить на пенсию.

Коллеги отзываются о ней только положительно и рассказывают, что она всегда в хорошем настроении и не перестает бегать по коридорам, пишет Mash.

Ранее московские врачи рассказали о своих хобби. Среди необычных увлечений медиков оказались пауэрлифтинг, дайвинг, триатлон и хоккей.

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