Врач назвала неочевидные причины храпа

Неочевидные причины храпа назвала в беседе с «Мослентой» оториноларинголог Ольга Мыскина.

По словам врача, у женщин храп может провоцировать климакс. Среди других факторов, не зависящих от пола, специалист перечислила курение, употребление алкоголя, стрессы, переутомление, недостаток сна, прием некоторых лекарств или снотворных, нарушение функции щитовидной железы или гипофиза.

При этом чаще всего храп вызывают следующие анатомические особенности: искривление носовой перегородки, полипы в носовой полости, удлиненный небный язычок, гипертрофия и снижение тонуса мягкого неба, гипертрофия аденоидов (чаще у детей, но бывает и у взрослых), увеличенные небные миндалины, неправильный прикус, врожденная узость глотки или носовых ходов.

Кроме анатомических факторов, храп могут провоцировать: острые заболевания носа, глотки, гортани, сопровождающиеся отеком слизистой; лишний вес (жировые отложения в области шеи препятствуют нормальному прохождению воздуха); заболевания щитовидной железы (например, узловой зоб, образования щитовидной железы, которые могут сдвигать или сжимать гортань); болезни нижних дыхательных путей (например, пневмония, дыхательная недостаточность); кардиологические, неврологические, эндокринологические и другие общие заболевания.

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