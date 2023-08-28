Врач назвала основные симптомы заражения паразитами у взрослых

Основные симптомы заражения паразитами у взрослых назвала врач-эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале.

«Симптомы паразитоза — это не акне и не тяга к сладкому: чаще всего это сильная потеря веса, нарушения стула, безумная слабость и недомогание», — рассказала врач.

Комиссарова предупредила, что паразиты в организме взрослого человека заводятся редко, и пропустить их появление сложно. Она отметила, что подобные недуги достаточно быстро лечатся лекарствами, но ни в коем случае не БАДами. Пить препараты от паразитоза для профилактики не следует, так как они токсичны для печени.

«Достаточно мыть руки, овощи и фрукты и не есть сырое мясо и рыбу. Ну или есть в проверенных местах», — перечислила Комиссарова меры против заражения.

Ранее основные признаки наличия паразитов в организме назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.