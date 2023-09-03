Врач объяснила важность полноценного сна

Полноценный сон важным для центральной нервной системы назвала в беседе с «Мослентой» терапевт-эндокринолог медицинского центра «Неболит» Анастасия Квасова.

«Во-первых, происходит освоение информации, удаление ненужных нейронных связей, расслабление нервной системы. Во-вторых, при полноценном сне происходит расслабление мышц и синтез новых клеток, что особенно важно для спортивных занятий. Ведь только на фоне полноценного восстановления произойдет желаемый рост мускулатуры после тренажерного зала», — сказала врач.

Кроме того, во время полноценного сна происходит регуляция синтеза гормонов, которые сильно зависят от циркадных ритмов (от смены сна и бодрости). Полноценный сон также положительно влияет на вес. Если сон прерывистый и короткий, появляются повышенный аппетит и тяга к высокоуглеводной пище.

Норма сна для взрослых людей составляет семь-восемь часов в сутки, напомнила Квасова. Нужно стараться высыпаться, чтобы поддерживать свое здоровье и не допускать преждевременное развитие хронических заболеваний. Для крепкого сна терапевт призвала соблюдать его гигиену: проветривание помещения, микропроветривание, чистое постельное белье, удобный матрас и подушка, увлажнитель воздуха.

Ранее доктор Павлова высказалась о влиянии дневного сна на организм.