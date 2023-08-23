Врач развеял популярный миф о бессоннице

Популярный миф о бессоннице развеял врач-сомнолог, эксперт Европейского общества исследования сна Александр Мельников в интервью порталу «Правмир». Он посоветовал не считать овец, чтобы уснуть — это не поможет организму расслабиться.

«Не надо вообще совершать какие-либо действия, которые требуют сосредоточенности. Необходима полная релаксация», — заявил эксперт.

Мельников напомнил общие правила гигиены сна: необходимо ложиться и вставать в одно и то же время, использовать постель только для сна и секса, не держать на тумбочке часы и не пользоваться гаджетами перед сном. Однако эти правила в первую очередь полезны тем, у кого нет нарушений сна. При бессоннице лучше всего обратиться к специалисту, отметил сомнолог.

Ранее оптимальное время дневного сна назвала эндокринолог Зухра Павлова. Она посоветовала отдыхать не более получаса.