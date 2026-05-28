В Москве спасли беременную женщину с редкой и опасной патологией

Московские хирурги провели уникальную операцию пациентке на позднем сроке беременности. Женщина поступила в городскую клиническую больницу (ГКБ) имени С. С. Юдина с мешотчатой аневризмой дуги аорты. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Речь шла о прямой угрозе жизни из-за высокого риска разрыва сосуда. В сжатые сроки хирурги больницы Юдина выполнили высокотехнологичную гибридную операцию по эндопротезированию. Благодаря слаженным действиям мультидисциплинарной команды врачей удалось стабилизировать состояние пациентки и сохранить беременность», — поделилась Ракова позитивной новостью.

По словам заммэра, женщина родила здоровую девочку весом 3210 граммов и ростом 51 сантиметр в положенный срок и чувствует себя отлично.

Ракова подчеркнула, что этот случай стал важным событием не только в российской, но и в мировой медицинской практике, поскольку обычно летальность у беременных с такой патологией составляет от 50 до 88 процентов.

