Врачи в Москве спасли жизнь итальянского режиссера

Из московской больницы выписали итальянского актера и режиссера Клаудио де Мальо, который ранее был госпитализирован после кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС Григория Заславского.

Он сообщил, что де Мальо прилетел в Россию с целью провести мастер-классы для студентов ГИТИСа. «У Клаудио де Мальо произошло довольно серьезное кровоизлияние в мозг. Ему стало плохо, приехала обычная московская скорая помощь. Врачи сразу поняли, что дело сложное. Доставили его Боткинскую больницу», — поделился Заславский.

Накануне Пасхи, 11 апреля, ему провели «сложнейшую операцию». Сейчас режиссеру ничего не угрожает, а сам он заявил, что московские врачи подарили ему вторую жизнь.

