Врачи в Подмосковье спасли сотни недоношенных младенцев

Врачи в Подмосковье спасли почти 690 новорожденных, появившихся на свет раньше положенного срока. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«С начала года врачи Подмосковья спасли 687 детей, рожденных раньше положенного срока — 96 из них появились на свет с экстремально низкой массой тела. Каждый такой случай требует максимальной концентрации всей системы: от момента родов до выхаживания», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В регионе работает трехуровневая система родовспоможения, включающая в себя роддома, перинатальные центры и Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского. По словам Болатаевой, медорганизации оснащены современным медицинским оборудованием, и там работают высококвалифицированные специалисты.

