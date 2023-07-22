Названы основные методы профилактики врастания ногтей

Основные методы профилактики врастания ногтей назвала в беседе с «Мослентой» подолог и владелица салона красоты TWEE TON Олеся Силакова. Для этого она посоветовала не округлять форму ногтя.

Так, стричь их нужно прямо, оставляя небольшой свободный край над кожей, уточнила специалист. Кроме того, она не рекомендует покупать тесную обувь, которая сжимает пальцы.

«Поддерживайте ноги в чистоте и сухости: влажные условия способствуют развитию инфекции. Используйте средства: специальные кремы и масла, которые смягчают кожу вокруг ногтей и предотвращают их врастание», — добавила Силакова.

При появлении проблемы специалист советует незамедлительно обратиться к врачу-подологу или мастеру маникюра с многолетним стажем, который уже сталкивался с подобными случаями.

Ранее Силакова назвала основные причины появления вросшего ногтя.