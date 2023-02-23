Эндокринолог перечислила способы снизить вред от блинов

Нутовая мука содержит много белка, в муке из семян льна много полиненасыщенных жирных кислот, полезных для сосудов и сердца, а в гречневой содержатся витамины группы B, железо, фолиевая кислота, магний, цинк, марганец и клетчатка. Во время приготовления блинов Калошина отсоветовала смазывать маслом сковороду. Вместо этого можно добавить масло в тесто.

Эндокринолог призвала не делать сладкую начинку или заменить ее на мелко нарезанные фрукты. Если отказать себе в блинчике с медом, вареньем, сгущенным молоком не получается, нужно контролировать порции, ограничившись одной штукой на полдник или на десерт. Любителей блинов со сметаной врач призвала покупать кисломолочку с процентом жирности не выше пятнадцати.