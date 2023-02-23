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05:29, 23 февраля 2023
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Эндокринолог перечислила способы снизить вред от блинов

Эндокринолог перечислила способы снизить вред от блинов
Фото: Evgheni Russu / Unsplash

Способы снизить вред от блинов перечислила врач-эндокринолог Видновской больницы Мария Калошина.

«Снизить калорийность теста можно, используя вместо молока воду. Полезно добавить цельнозерновую муку — примерно одну треть от общего количества. Можно добавить муку из нута, из семян льна или из гречихи»

Мария Калошина

Нутовая мука содержит много белка, в муке из семян льна много полиненасыщенных жирных кислот, полезных для сосудов и сердца, а в гречневой содержатся витамины группы B, железо, фолиевая кислота, магний, цинк, марганец и клетчатка. Во время приготовления блинов Калошина отсоветовала смазывать маслом сковороду. Вместо этого можно добавить масло в тесто.

Эндокринолог призвала не делать сладкую начинку или заменить ее на мелко нарезанные фрукты. Если отказать себе в блинчике с медом, вареньем, сгущенным молоком не получается, нужно контролировать порции, ограничившись одной штукой на полдник или на десерт. Любителей блинов со сметаной врач призвала покупать кисломолочку с процентом жирности не выше пятнадцати.

Оптимальная начинка для блинов — красная рыба, икра, богатая полезными жирами. Можно использовать творожный сыр.

При этом следует учитывать, что блины с несладкой начинкой являются полноценным приемом пищи. Рекомендованная порция — не больше двух штук.

Ранее были перечислены главные критерии выбора муки для блинов. Специалисты отметили, что значение имеют сорт и помол муки, однако пометка «высший сорт» и белоснежный цвет продукта не говорят о его идеальности: разные варианты хороши для разных целей.

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