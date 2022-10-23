Доктор Мясников оценил вред от просмотра телевизора перед сном

Вред от просмотра телевизора перед сном оценил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что эта привычка не всегда приводит к бессоннице.

Если человек привык к просмотру ТВ перед сном и при этом нормально засыпает, то никакого вреда в этом нет, заявил Мясников. Однако доктор отметил, что сон перед телевизором может быть поверхностным.

«Если я что-нибудь посмотрю вечером, я могу перевозбудиться и не заснуть. Но если вы ложитесь, смотрите, прекрасно засыпаете, значит, пока справляетесь», — сказал телеведущий. Избавляться от привычки нужно, когда она начинает мешать сну.

Ранее Мясников заявил об опасности нарушения режима сна. Он объяснил, что более длительный сон в выходные выбивает человека из заданного на буднях ритма.